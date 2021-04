Aanhangers extremistische TLP vallen Pakistaanse politie aan: drie doden

In Pakistan zijn minstens drie mensen gedood bij gevechten tussen de politie en aanhangers van de verboden extremistisch-islamitische TLP. De veiligheidsdiensten werden bekogeld met brandbommen en vijf agenten zijn gekidnapt, zegt een politiewoordvoerder.

Ruim twintig mensen raakten gewond bij de confrontatie in de tweede stad van het land, Lahore. Volgens de politie zijn elf agenten opgenomen in het ziekenhuis met verwondingen. De veiligheidsdiensten probeerden een hoofdkwartier van de beweging te ontruimen, zegt een TLP-woordvoerder. Volgens persbureaus is de strijd nog gaande.

Op videobeelden zou te zien zijn dat duizenden demonstranten slaags raken met de oproeppolitie. Maar een gebrek aan verifieerbare informatie maakt het lastig om te zeggen wat er nu precies gebeurt.

Nieuwszenders en sociale media op zwart

Vorige week besloot de regering de TLP te verbieden. De autoriteiten hopen op die manier de aanhoudende protesten van aanhangers te stoppen. Voorstanders van de beweging eisen dat de religieuze leider van de groep wordt vrijgelaten.

Pakistaanse nieuwszenders zijn verboden om te berichten over de TLP. Daarnaast liggen telefonie en internet regelmatig plat. Vrijdag werd besloten om Twitter, YouTube en Facebook te blokkeren. De Pakistaanse regering zegt op die manier de openbare orde te willen herstellen.

Ruzie over Franse Mohammed-cartoons

De TLP ligt al maanden overhoop met de regering over de relatie met Frankrijk. De groepering eist dat de ambassadeur per direct wordt uitgezet vanwege publicaties van spotprenten van de profeet Mohammed in Frankrijk. De demonstraties hierover hebben de afgelopen weken al geleid tot meerdere doden, honderden gewonden en duizenden arrestaties.

Eind vorig jaar organiseerde de TLP al massale protesten tegen Frankrijk, nadat de Franse president Macron de vrijheid van meningsuiting had verdedigd toen een islamitische terrorist docent Samuel Paty had onthoofd. Paty liet cartoons over de profeet zien tijdens zijn lessen. TLP ziet dat als blasfemie.

Drie jaar geleden hield TLP demonstraties om verbreking van de banden met Nederland te eisen vanwege de Mohammed-cartoonwedstrijd van Geert Wilders.