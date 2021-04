Leicester City bereikt na 52 jaar weer FA Cup-finale en treft Chelsea

Southampton, dat vier keer de finale haalde en één keer won, was voor rust zelden gevaarlijk. Leicester daarentegen wel: zo schoot Jamie Vardy net over en vloog een kopbal van Wilfred Ndidi rakelings over.

Leicester City staat dankzij een 1-0 zege op Southampton voor de vijfde keer in de finale van de FA Cup. Onder het toeziend oog van 4.000 toeschouwers in het Wembley Stadion maakte Kelechi Iheanacho de winnende treffer voor Leicester.

Na 52 jaar is het Leicester dus weer gelukt in de finale van het grootste Engelse bekertoernooi te staan. De vier vorige finales gingen allemaal verloren.

Leicester speelt in de finale tegen Chelsea, dat dankzij een treffer van Hakim Ziyech zaterdag in de andere halve finale won van Manchester City. Op 15 mei is de finale in het Wembley Stadion met waarschijnlijk 21.000 toeschouwers.