Grote brand op Tafelberg legt deel unieke collectie universiteit in as

Op de hellingen van de Tafelberg in Kaapstad is een grote natuurbrand uitgebroken. Studenten van de universiteit, die voor een deel tegen de hellingen is aangebouwd, zijn geëvacueerd. De bibliotheek van de universiteit in de Zuid-Afrikaanse stad staat in brand. Een deel van de collectie, met enkele unieke erfgoederen voor het continent, is in de as gelegd, meldt correspondent Bram Vermeulen op Twitter. De Universiteit van Kaapstad is de meest prestigieuze van heel Afrika, zegt Vermeulen. "De universiteit is wereldwijd bekend om de collectie met stukken over Afrikaanse geschiedenis", zegt hij. Op beelden is te zien dat in ieder geval een deel van de bibliotheek in brand staat:

De correspondent, die in de buurt van de Tafelberg woont, zegt dat er regelmatig branden uitbreken op en rond de berg. "Maar het is voor het eerst dat ik weet dat een deel van de universiteit in vlammen opgaat." Ook een oude Nederlandse molen met een rieten dak is verbrand.

De brandweer heeft helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Ten minste één brandweerman liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht, zeggen de lokale autoriteiten. "Ik zag wel vier helikopters met grote waterzakken tegelijk boven de stad vliegen", zegt Vermeulen. De brand ontstond vanochtend vroeg in de buurt van een gedenkplek voor de Britse koloniale politicus en premier van de Kaapkolonie Cecil Rhodes op Devils Peak. Dat is in de buurt van waar de universiteit ligt. Daarna verspreidden de vlammen zich snel over de hellingen van de bekende berg. Uitzonderlijk hete dag Vermeulen zegt zich te verbazen over snelheid waarmee het vuur zich verspreidde. "Het was een uitzonderlijk hete dag vandaag. Het gebeurt wel vaker dat er op hete dagen brand ontstaat." Over een oorzaak kon hij nog niets zeggen. De rook was in de wijde omtrek te zien. Enkele wegen werden afgesloten en bergwandelaars kregen waarschuwingen van de brandweer. Naast alle studenten is ook al het personeel van de Universiteit van Kaapstad geëvacueerd. Jeremy Stewart woont in de buurt van de brand. Hij belandde op weg naar huis aan de verkeerde kant van het vuur. Stewart kwam veilig thuis, maar eenvoudig was dat niet:

