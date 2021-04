Kabinet 'positiever' over openen terrassen, maar wel met restricties

Het kabinet is positiever geworden over de kans dat op 28 april de terrassen open kunnen en de avondklok kan worden afgeschaft. De ontwikkeling van het coronavirus verloopt gunstiger dan de afgelopen dagen werd verwacht. Het kabinet wacht de cijfers de komende twee dagen af en neemt dinsdag een besluit.

Dit is volgens ingewijden de belangrijkste uitkomst van het Catshuisoverleg van een deel van het kabinet met het OMT. Aanstaande dinsdag is er zeer waarschijnlijk een nieuwe persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Dan wordt ook duidelijk of de detailhandel onder voorwaarden open kan en of het advies wordt maximaal twee bezoekers per dag te ontvangen in plaats van één.

Zeker is al dat vanaf 26 april weer een dag in de week fysiek onderwijs wordt toegestaan voor het hbo en het wo.

Restricties

De opening van de terrassen zal niet betekenen dat bezoekers met een vriendengroepje aan een tafeltje kunnen zitten. Er komen restricties zodat er wel anderhalve meter afstand wordt gehouden. De precieze regels worden de komende dagen uitgewerkt.

De afgelopen dagen was premier Rutte somber over de kans dat de vorige week aangekondigde eerste fase van versoepelingen ook echt op 28 april door kan gaan, de datum die staat in het openingsplan dat dinsdag werd gepubliceerd. De premier zei vrijdag dat het wel tot de tweede helft van mei zou kunnen duren.

Dat er nu weer wat meer optimisme is komt onder meer doordat de ziekenhuisbezetting niet langer toeneemt, maar al twee weken min of meer stabiel is. Ook speelt mee dat het vaccineren vaart krijgt. Gisteren werd een recordaantal van 109.000 prikken gezet.