FC Twente kan 'droom' oud-spits Ruiz niet verwezenlijken

Bryan Ruiz had dolgraag nog een keer voor FC Twente willen voetballen, maar de eredivisionist kan en wil het salaris van de Costa Ricaan niet betalen.

De 34-jarige Ruiz is sinds december transfervrij, nadat hij zijn contract bij het Braziliaanse Santos had laten ontbinden. Sindsdien is hij zoekende naar een nieuwe werkgever.

Telefoontje

"Het had FC Twente kunnen worden, ik was heel graag teruggegaan en had nog graag een seizoen in De Veste willen spelen. Ik droom er nog altijd van. Maar als ze me niet willen, moet ik verder kijken", liet Ruiz weten in een interview met TC Tubantia. "Ik had ergens wel een telefoontje verwacht. Maar het is niet persoonlijk, dat weet ik zeker."

Technisch directeur Jan Streuer was duidelijk in zijn antwoord op de flirt van Ruiz. "Wij kunnen en willen geen salaris van 440.000 euro betalen voor een speler van 34 jaar", reageerde hij desgevraagd tegen een journalist van RTV Oost.