Golfer Besseling vierde in Oostenrijk, twaalfde plaats voor Luiten

Golfer Wil Besseling is knap vierde geworden op het Oostenrijks Open. Na een ronde van vijf slagen onder het baangemiddelde steeg hij op de slotdag tien plaatsen. Joost Luiten zakte in Atzenbrugg van de vijfde naar de twaalfde plaats.

Besseling, die vorig jaar in Oostenrijk derde was geworden, maakte zeven birdies (een birdie is een slag onder het baangemiddelde) en twee bogeys (een slag erboven).

Luiten won het toernooi in 2013 en werd er al twee keer derde. Hij verspeelde nu een topklassering met een ronde met drie birdies en drie bogeys.

Catlin zegeviert

De hoofdprijs ging naar John Catlin. De Amerikaan eindigde samen met Maximilian Kieffer op -14. De Duitser vond op de vijfde extra hole het water, waarna Catlin aan een bogey genoeg had.