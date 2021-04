Neres bezorgt Ajax in blessuretijd beker, na moeizaam optreden tegen Vitesse

Ajax heeft voor de twintigste keer in de clubhistorie de KNVB-beker bemachtigd, al speelde het - met het Europese optreden tegen AS Roma nog in de benen - tegen Vitesse zeker niet de mooiste finale. Maar gewonnen werd er dus wel: 2-1.

Invaller David Neres duwde de bal in de eerste minuut van de extra tijd langs Remko Pasveer, de absolute uitblinker bij de Arnhemmers.

Lang was er geen doorkomen aan voor Ajax, dat de hele wedstrijd de overhand had, maar telkens weer op Pasveer stuitte. Bovendien ontbrak het aan overtuiging in de afronding. Tot in de extra tijd, toen Vitesse zich na een rode kaart voor Jacob Rasmussen net aan het reorganiseren was.