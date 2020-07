Brazilië is gewillige proeftuin voor coronavaccins

Eerder deze week presenteerde het medische tijdschrift Lancet de eerste, veelbelovende resultaten. Tot nu toe zijn al ongeveer 1500 Brazilianen ingeënt. "In de derde en laatste fase bekijken we of het vaccin ook echt bescherming biedt tegen covid-19. Daarvoor moet je een plek hebben waar het virus heel erg actief is."

Het Brits-Zweedse farmaceutische bedrijf AstraZeneca werkt samen met de Universiteit van Oxford. In Brazilië doen vijfduizend vrijwilligers mee aan de test van het zogenoemde Oxford-vaccin. "We zijn vorige maand begonnen", zegt de Braziliaanse epidemioloog Lily Yin Weckx. Zij coördineert het Braziliaanse deel van de test.

In Brazilië werden tot nu toe ruim 2,1 miljoen coronabesmettingen en meer dan 81.000 doden geregistreerd. De piek is nog steeds niet in zicht. Omdat het virus zo actief is, speelt het land een belangrijke rol in de ontwikkeling van een coronavaccin. Twee van de meest gevorderde vaccins worden er op dit moment getest.

De grote kans op besmetting maakt van Brazilië een geschikte proeftuin in de zoektocht naar een coronavaccin. Maar het is niet de enige reden waarom het land zo'n belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van een nieuw vaccin, zegt epidemioloog Weckx. "We hebben een traditie van vaccinatie, onderzoek en inentingscampagnes", legt ze uit. "Daar zijn wij Brazilianen goed in, en dat is ook een reden waarom we aantrekkelijk zijn voor farmaceutische bedrijven."

Van de 50.000 vrijwilligers die meedoen aan de laatste testfase van het Oxford-vaccin, zijn er slechts 5.000 Brazilianen. Toch zijn de testen in Brazilië belangrijk, benadrukt de epidemioloog. "Omdat we hier eerder zijn begonnen en omdat het virus erg actief is in Brazilië, verwachten we snel resultaten."

De voordelen voor de Brazilianen zijn ook duidelijk. "We hebben niet alleen 100 miljoen doses van het Oxford-vaccin kunnen reserveren", zegt Weckx. "We krijgen ook toegang tot de technologie achter dat vaccin. We kunnen het straks zelf gaan maken."

Ze is erg optimistisch over de vooruitzichten van het Oxford-vaccin, maar doet niet aan voorspellingen. "Laten we eerst de resultaten afwachten", zegt ze tegen correspondent Marc Bessems: