United pas in slotfase langs Burnley, Van de Beek valt in en levert assist

Manchester United heeft zich dankzij een 3-1 zege op Burnley steviger genesteld op de tweede plek in de Premier League. Dankzij de winst heeft de ploeg uit Manchester tien punten voorsprong op nummer drie Leicester City. Stadgenoot Manchester City is nog altijd de koploper met acht punten voorsprong op United.

Al na dertien seconden kwam United met de schrik vrij toen een doelpunt van Burnley-aanvaller Chris Wood werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na een verder doelpuntloze eerste helft, waarin United wel kansen kreeg via Paul Pogba en Marcus Rashford, opende Mason Greenwood vlak na rust de score voor de thuisploeg. Rashford kwam op volle snelheid door over de linkerkant, legde af en na een overstapje van Bruno Fernandes schoot Greenwood hard raak.

Snel gelijk

Amper twee minuten later was het echter alweer gelijk. James Tarkowski toornde bij een hoekschop hoog boven United-aanvoerder Harry Maguire uit en kopte de 1-1 tegen de touwen.

United moest daarna wachten voor het weer op voorsprong kwam. Met invaller Donny van de Beek maar net binnen de lijnen schoot Greenwood in de 84ste minuut de 2-1 binnen. Daarbij had hij wel wat geluk, want zijn schot ging via een verdediger van Burnley in het doel.

Edinson Cavani, ingevallen in de rust, bepaalde op aangeven van Van de Beek met een intikker de eindstand op 3-1.