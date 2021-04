Atléti krikt vertrouwen op, Sevilla haakt aan bij Barcelona en Real

Sevilla heeft met de zege bij Real Sociedad de druk op Barcelona en Real wat opgevoerd. De ploeg van Luuk de Jong, die pas in blessuretijd zijn opwachting mocht maken, won in Baskenland met 2-1.

In de eerste acht minuten na de rust vonden ook Yannick Carrasco en Marcos Llorente het net, waarmee het duel gespeeld was. Eibar liet aanvallend helemaal niets zien en halverwege de tweede helft maakte Llorente er ook nog 5-0 van.

Na zeven keer puntenverlies in de laatste elf wedstrijden was namelijk ook het duel met Eibar het aanzien nauwelijks waard, maar vlak voor rust deed een doelpunt wonderen. Ángel Correa gleed eerst een voorzet van Héctor Herrera binnen en zorgde twee minuten later met een schot uit de draai voor 2-0.

Atlético Madrid blijft leider in de Primera División. De koppositie is de laatste weken in gevaar gekomen, maar met hekkensluiter Eibar werd betrekkelijk eenvoudig afgerekend: 5-0.

Carlos Fernández bracht Real Sociedad al in de vijfde minuut op voorsprong met een hard schot. Sevilla kwam via de Braziliaan Fernando halverwege de eerste helft langszij na matig verdedigen van de thuisclub. In de 24ste minuut zorgde Youssef En-Nesyri met een schot uit de rebound voor de 1-2.

Sevilla komt dankzij de overwinning op 64 punten uit 31 duels. Daarmee nadert de nummer vier van La Liga Barcelona (65 punten) en Real Madrid (66). Atlético staat op 70 en heeft net als Sevilla een duel meer gespeeld. Real komt zondagavond nog in actie, Barcelona haalt vanwege de Spaanse bekerfinale zijn duel later in de maand in.