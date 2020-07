Kim Kardashian spreekt zich uit over stoornis van echtgenoot Kanye West

Kanye West trok de afgelopen tijd veel aandacht omdat hij zegt dat hij wil meedoen aan de presidentsverkiezingen. Of hij dat serieus meent is onduidelijk. Hij is in meerdere staten te laat om zich officieel kandidaat te kunnen stellen, maar hield deze week wel een campagnebijeenkomst in South Carolina.

Stigma en misverstanden

Veel Amerikaanse media vinden zijn campagne moeilijk te volgen en vragen zich af of zijn bipolaire stoornis daar iets mee te maken heeft. Door zich nu uit te spreken hoopt Kardashian West iets te doen aan "het stigma en de misverstanden" rondom bipolaire stoornissen.

"Mensen die niet bekend zijn met stoornissen hebben snel hun oordeel klaar", zegt Kardashian West. "Familie en vrienden kunnen erop aandringen dat ze hulp zoeken, maar mensen met een stoornis moeten dat zelf willen."