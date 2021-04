Verstappen wint Grand Prix Emilia-Romagna na een tumultueuze race

Max Verstappen heeft na een tumultueuze race op het circuit van Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen. Zijn grote rivaal Lewis Hamilton slipte halverwege de wedstrijd op de opdrogende baan na een zeldzaam foutje. Daardoor viel Hamilton terug naar de negende plek.

De zevenvoudig wereldkampioen finishte nog als tweede en behoudt de leiding in de strijd om de wereldtitel. Beide coureurs hebben dit seizoen een zege en een tweede plek behaald, maar Hamilton noteerde in Italië de snelste raceronde, wat hem één punt meer oplevert.

"Onder moeilijke omstandigheden hebben we het goed gedaan. Zeker in het begin was het moeilijk om op de baan te blijven", zei Verstappen, die gelaten reageerde op het nipt missen van de leiding in het WK-klassement. "Het is een lang seizoen, we moeten vooral rustig blijven."