Vrouwen PSV houden Ajax uit bekerfinale dankzij kleine thuiszege

De vrouwen van PSV hebben zich voor de vierde keer geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. De Eindhovense ploeg, die de vorige finales steeds verloor van Ajax, versloeg de rivaal nu in de halve eindstrijd met 1-0.

Leuchter matchwinner in Eindhoven

In de competitie had Ajax thuis van PSV gewonnen en PSV op haar beurt thuis van Ajax, dat de laatste drie keer de beker had veroverd.

Nu begonnen de Amsterdammers sterk, maar na tien minuten leidde PSV. Keepster Lize Kop verkeek zich volledig op een hoge voorzet van Romée Leuchter en zag de bal in de verre hoek binnenploffen. Vlak voor rust diende zich een kans aan voor PSV-spits Jöelle Smits, maar zij stuitte op Kop.

In de tweede helft kwamen er ook kansen voor Ajax, maar Samantha van Diemen, Nikita Tromp en Stefanie van der Gragt (inzet door Aniek Nouwen van de lijn gehaald) hadden geen succes. Aan de overkant was Smits nog twee keer dicht bij de 2-0.

In de finale, op zaterdag 5 juni in Almere, neemt PSV het op tegen drievoudig bekerwinnaar ADO Den Haag, dat zaterdag afrekende met FC Twente. Vorig jaar werd het toernooi afgebroken vanwege de coronacrisis en kwam er geen winnaar.