Van Aert drukt wiel in Gold Race net iets eerder dan Pidcock over finish

De Belg van Jumbo-Visma had na een bloedstollende eindsprint op de streep een fractie voorsprong over op Tom Pidcock, die zijn jump uit het wiel van Van Aert net niet beloond zag worden. Medekoploper Maximilian Schachmann finishte als derde.

"Ik durfde het niet te geloven", bekende de blije winnaar. "Het was heel close. Op beeld is het amper te zien, maar na een paar minuten kwam het verlossende bericht van de jury dat ik gewonnen had. Al ben ik eigenlijk nog steeds niet zeker", zei hij met een brede glimlach.

Tien koplopers

De renners gingen in deze bijzondere Amstel Gold Race twaalf keer rond op een lokale ronde van 16,9 kilometer tussen Maastricht en Valkenburg en kwamen daarin elke keer de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg tegen. Alleen in de dertiende en laatste ronde van 15,8 kilometer ontbrak die laatste roemruchte beklimming.

Al vrij vroeg in de koers begon een groep van tien man, onder wie Maurits Lammertink, aan een ongewis avontuur. De voorsprong schommelde lang tussen de drie en vier minuten. Na de elfde en voorlaatste beklimming van de Cauberg was alleen Loïc Vliegen nog over van de kopgroep.

De Belg kreeg gezelschap van Stan De Wulf en Ide Schelling, die op de Bemelerberg de benen nam. De jonge Nederlander werd echter op de Cauberg bijgehaald. Precies op dat moment kreeg Jumbo-Visma-troef Primoz Roglic materiaalpech, terwijl voorin ploeggenoot Van Aert net een aanval van Trek-coureur Nicola Conci verijdelde.

Ineos-trio

Een groepje van zes man - naast Van Aert ook Maximilian Schachmann, Michael Matthews en het Ineos-trio Pidcock, Michal Kwiatkowski en Richard Carapaz - had zich losgemaakt en begon aan de laatste ronde, maar de verschillen waren nog gering.

Na een mislukte poging van Kwiatkowski probeerde Pidcock weg te komen. De winnaar van de Brabantse Pijl kreeg Van Aert (tweede in de sprint afgelopen woensdag) en Schachmann mee. Het drietal had een voorsprong van twintig seconden toen niet ver van de finish de Bemelerberg als laatste hindernis opdoemde. Een demarrage bleef echter uit.

Van Aert ging van kop af de sprint aan en drukte voor het oog gelijktijdig met Pidcock zijn wiel over de streep. De finishfoto wees de Belg van Jumbo-Visma uiteindelijk als winnaar aan, waarmee hij op passende wijze revanche nam voor de midweekse nederlaag.

Lange sprint

"Een lange sprint was in mijn voordeel, dacht ik, al had ik misschien niet de beste positie om te beginnen", keek Van Aert terug op de ontknoping. "Pidcock kwam ijzersterk als een duveltje uit een doosje achter mij aan, maar gelukkig was ik toch de winnaar."

Hij droeg de zege op aan ploegleider Frans Maassen. "Hij won de Amstel Gold Race dertig jaar geleden en bereidt ons elk jaar weer zo goed mogelijk voor op deze wedstrijd. Het is volgens hem de belangrijkste koers van het jaar."

De 21-jarige Pidcock toonde zich amper teleurgesteld over de nipte nederlaag. En als dat al het geval was, ging dat over zijn eigen aanpak. "Ik ging te laat. Ik had als eerste moeten gaan, want ik ben sneller. Maar ik leer nog. En ik heb een goede koers gereden en ben tweede geworden in een WorldTour-wedstrijd. Daar mag ik tevreden over zijn."