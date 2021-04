Rensch terug bij Ajax, Vitesse op volle sterkte • Geen nieuw contract Onana

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse gaat bepalend zijn voor de verdeling van de Europese tickets voor komend seizoen. Met nog vijf speelronden te gaan in de eredivisie loopt de spanning op.

Als Ajax de beker wint, gaat de vlag uit bij PSV, AZ en Feyenoord. Als Vitesse wint, dan is het dubbel feest in Arnhem. Want dan is Vitesse verzekerd van een ticket voor de Europa League.

Lees hier hoe dat allemaal precies in elkaar steekt.