Tsitsipas verslaat Roeblev in Monte Carlo en wint eerste masterstitel

Stefanos Tsitsispas heeft in Monte Carlo het eerste grote graveltoernooi van het seizoen gewonnen. De Griek won in de finale met 6-3, 6-4 van de Rus Andrej Roeblev, die in de kwartfinales nog elfvoudig winnaar Rafael Nadal versloeg .

Tsitsipas verloor in maart nog van Roeblev in de halve finales van het ABN Amro-toernooi. Dat was op een overdekte hardcourtbaan. De tragere omstandigheden op het gravel in Monte Carlo lagen Tsitsipas een stuk beter.

De Griekse nummer vijf van de wereld speelde geduldig en wachtte telkens op zijn kans of op een onnodige fout van Roeblev, die vooral in de tweede set een moegestreden indruk maakte.

Tsitsipas won daarmee zijn eerste masterstoernooi en de zesde ATP-titel uit zijn loopbaan.

Bekijk hieronder de partij tussen Roeblev en Tsitsipas tijdens het ABN Amro-toernooi in maart: