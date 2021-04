8600 nieuwe besmettingen, al weken geen stijging meer in ziekenhuizen

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: afgelopen week werden gemiddeld 7633 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 10 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor.

In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het ministerie van volksgezondheid inmiddels bijna 4,5 miljoen prikken gezet. Gisteren waren dat er 109.000 op een dag. Het gaat daarbij om het aantal gezette prikken, niet het aantal gevaccineerden. Het tempo van de campagne is de afgelopen week opgevoerd.

2478 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen is de bezetting in feite al bijna twee weken niet meer toegenomen. Op maandag 6 april lagen er 2498 covidpatiënten in het ziekenhuis; vandaag zijn dat er 20 minder.

De IC-bezetting is de afgelopen weken wel gestegen, zij het niet in een hoog tempo. Waar er twee weken geleden zo'n 750 covidpatiënten op de intensive care lagen, zijn dat er vandaag 808. Dat is wel een hoog aantal; vergelijkbaar met de eerste golf van vorig jaar.