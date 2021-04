Bitcoins 'minen' lucratief, maar gevolgen voor stroomvoorziening groot

En die speciale computers gebruiken relatief veel stroom. Van de totale hoeveelheid stroom die opgaat aan minen, gaat het meeste naar bitcoins. "Het is lastig om helder te krijgen waar precies wordt gemined. Het is een wereldwijd fenomeen, maar het is tegelijkertijd een ietwat schimmige wereld. Niet iedereen loopt ermee te koop", zegt Vranken.

In principe kan iedereen minen. Afhankelijk van de digitale munt kan het met een eigen computer, of met computers die chips bevatten om sneller en efficiënter te rekenen. "Bitcoins kun je alleen succesvol minen als je speciale apparatuur hebt", vertelt Harald Vrancken, universitair hoofddocent aan de Open Universiteit en Radboud Universiteit. "Met een gewone computer maak je weinig kans. Vergeleken met die speciale computers, is het tempo waarmee je kunt minen als een slak ten opzichte van een Formule 1-racewagen."

Miners gaan naar plekken waar elektriciteit goedkoop is. Dat is bijvoorbeeld het geval op plekken waar waterkrachtcentrales een overcapaciteit aan stroom leveren in het regenseizoen of waar goedkope kolen voorradig zijn en stroom nog wordt opgewekt in kolencentrales. Dat gebeurt bijvoorbeeld nog in China en Rusland.

De computers zijn continu bezig met sommen oplossen en dat slurpt stroom. Soms zo veel, dat de lokale bevolking geen elektriciteit heeft. Er zijn dan ook overheden die het minen verbieden.

Een voorbeeld van zo'n plek is Abchazië, een van Georgië afgescheiden regio. Goedkope stroom maakte de regio, die al jarenlang kampt met politieke en economische instabiliteit, interessant voor miners. Hoewel velen afkomstig zijn uit het buitenland - Rusland bijvoorbeeld - is ook de lokale bevolking actief aan het minen.

Het stroomnetwerk in Abchazië kon dat echter moeilijk aan. De stroom viel regelmatig uit. Dat leidde tot ongenoegen, onder meer omdat de bevolking dan geen verwarming had, schreef de Russische krant Novaya Gazeta. Om de elektriciteitsproblemen op te lossen, besloot de regering kort geleden om minen te verbieden. Het was pas sinds afgelopen september legaal.