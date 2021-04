Milan houdt tweede plaats in handen na gelukkige winst op Strootmans Genoa

AC Milan heeft in de Serie A een kleine overwinning geboekt op Genoa (2-1). De Milanezen houden daarmee de tweede plaats in handen.

Ante Rebic zette Milan na dertien minuten op voorsprong, nadat een vrije trap via het hoofd van Kevin Strootman bij de Kroaat terecht was gekomen.

Voormalig Milan-aanvaller Mattia Destro kopte vlak voor rust uit een corner hard raak, waardoor Genoa de hoop op een punt mocht koesteren.

Gianluca Scamacca, die in jeugd van PSV speelde (2015-2017) en in 2019 een half jaar voor PEC Zwolle uitkwam, hielp Milan met een eigen doelpunt uiteindelijk aan de winst. De Genoa-aanvaller kreeg in de 68ste minuut de bal ongelukkig op het hoofd en passeerde daarmee zijn eigen doelman.

Spanning

De strijd om kwalificatie voor de Champions League blijft onverminderd spannend. Internazionale is op weg naar de landstitel, maar AC Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio en Roma komen nog in aanmerking voor de overige drie startbewijzen voor het miljardenbal.