Atalanta voor het eerst sinds 2001 thuis te sterk voor Juventus

Door de zege klimt Atalanta naar de derde plek in de Serie A, op twee punten van AC Milan, dat eerder op de dag een kleine 2-1 overwinning boekte op Genoa.

Milan houdt tweede plaats in handen

Ook na rust kregen beide ploegen volop kansen. Wojciech Szczesny verrichtte enkele prima reddingen, maar was kansloos toen vlak voor tijd een schot van Ruslan Malinovsky door Alex Sandro van richting werd veranderd.

In een aantrekkelijk duel zochten beide ploegen de aanval. Na twee kansen voor Atalanta kreeg Juventus, met Matthijs de Ligt maar zonder Cristiano Ronaldo, drie mogelijkheden. Berat Djimsiti haalde een bal van Alvaro Morata van de lijn, keeper Pierluigi Gollini hield Weston McKennie van scoren af en De Ligt kopte ruim langs de kruising.

Atalanta heeft voor het eerst sinds 2001 in Bergamo een competitiewedstrijd tegen Juventus gewonnen. De nummer vier van Italië, waar Marten de Roon een basisplaats had en Hans Hateboer en Sam Lammers ontbraken, klopte de nummer drie met 1-0.

Ante Rebic zette Milan na dertien minuten op voorsprong, nadat een vrije trap via het hoofd van Kevin Strootman bij de Kroaat terecht was gekomen. Voormalig Milan-aanvaller Mattia Destro kopte vlak voor rust uit een corner hard raak, waardoor Genoa de hoop op een punt mocht koesteren.

Gianluca Scamacca, die in de jeugd van PSV speelde (2015-2017) en in 2019 een half jaar voor PEC Zwolle uitkwam, hielp Milan met een eigen doelpunt uiteindelijk aan de winst. De Genoa-aanvaller kreeg in de 68ste minuut de bal ongelukkig op het hoofd en passeerde daarmee zijn eigen doelman.

Strijd om Champions League

De strijd om kwalificatie voor de Champions League blijft onverminderd spannend. Internazionale is op weg naar de landstitel, maar Milan, Juventus, Atalanta, Napoli en Lazio komen nog in aanmerking voor de overige drie startbewijzen voor het miljardenbal.