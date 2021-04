Hockeysters Victoria dicht bij handhaving in hoofdklasse na zege op Kampong

De hockeysters van Victoria hebben een grote stap gezet naar handhaving in de hoofdklasse. Victoria won met 1-0 bij Kampong, waardoor de ploeg uit Rotterdam bijna niet meer achterhaald kan worden door hekkensluiter Laren.

Vlak na rust maakte Daphne Voormolen de enige goal van de wedstrijd, waardoor Victoria ineens naar de achtste plek op de ranglijst is gestegen.

Laren verloor met 1-0 van Pinoké en blijft zodoende onderaan staan, met één punt minder dan Kampong. In de resterende duels, met Den BOsch en SCHC, moet een goed resultaat worden behaald om te kunnen blijven hopen op handhaving.

De hekkensluiter in de hoofdklasse degradeert sowieso, over de nacompetitie is door de hockeybond nog geen besluit genomen.