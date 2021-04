Dumoulin als toeschouwer bij Amstel Gold Race, vlotte terugkeer niet aan de orde

Een opvallende verschijning, zondag, bij de start van de Amstel Gold Race. Tom Dumoulin was op uitnodiging van koersdirecteur Leo van Vliet aanwezig om de renners uit te zwaaien.

Een vlotte terugkeer van de renner in het profpeloton lijkt echter uitgesloten, zo concludeerde verslaggever Herman van der Zandt na een kort gesprek met Dumoulin die begin dit jaar besloot voor onbepaalde tijd een rustpauze in te lassen.

Ploegmakker Primoz Roglic, die debuteert in de Amstel Gold Race, bevestigt dat beeld. "Ik heb de afgelopen weken veel contact gehad met Tom via Whatsapp. Hij vertelde me dat hij het nog altijd niet weet. Ik schreef dan terug dat hij zichzelf geen druk moet opleggen."

Dumoulin verklaarde destijds zijn besluit om de wielersport voorlopig de rug toe te keren zelf als volgt: "Ik werd er gewoon langzaam ongelukkig van. Daarom ga ik er een tijd tussenuit."