Steenhuis wint van Verkerk op EK judo en maakt grote kans op Spelen

Guusje Steenhuis heeft de halve finales van de EK judo bereikt door te winnen van haar directe concurrente Marhinde Verkerk. De strijd in Lissabon ging zondagmiddag lang gelijkop, maar Steenhuis koos vaker de aanval waardoor Verkerk straffen voor passiviteit opliep. In de golden score won Steenhuis vervolgens door een derde straf voor haar rivale om een olympisch ticket.

Verkerk maakte daarna nog wel kans om de strijd om het brons te bereiken via de herkansing. Maar ook daarin werd ze gediskwalificeerd na straffen tegen de Oostenrijkse Bernadette Graf. Ze eindigde daardoor als zevende. Steenhuis staat later vandaag in de halve finales tegen de Kosovaarse Loriana Kuka.

Doordat Verkerk al vroeg werd uitgeschakeld, zijn de kansen voor Steenhuis om naar de Olympische Spelen te mogen een stuk groter geworden. De judobond gebruikt de EK als laatste meetmoment en moet eind deze maand beslissen wie van de twee judoka's in de klasse tot 78 kilogram mag afreizen naar Tokio. Per land mag er slechts een judoka per gewichtsklasse worden afgevaardigd.

Bekijk hieronder een reportage over de strijd om het ticket, dat we maakten voorafgaand aan de EK: