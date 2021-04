Steenhuis pakt voor vierde keer EK-zilver, Verkerk treurt hevig om Tokio

Guusje Steenhuis - EPA

Guusje Steenhuis is er ook in haar vierde EK-finale niet in geslaagd om de Europese titel te pakken. Ze verloor in de gewichtsklasse tot 78 kilogram op straffen van de Poolse Beata Pacut. Marhinde Verkerk werd eerder al uitgeschakeld. Zij werd zevende en denkt dat de strijd om het olympisch ticket nu in het voordeel van Steenhuis is beslecht. "Het is niet aan mij om te beslissen, maar Guusje laat het vandaag zien en ik niet. Dit was mijn laatste kans om mee te doen om de medailles en dat heb ik niet gedaan." Of dit ook het einde van haar carrière betekent, wil de 35-jarige Verkerk nog niet zeggen.

Judoka Verkerk in tranen na uitschakeling op EK - NOS

De judobond gebruikt de EK als laatste meetmoment en moet eind deze maand beslissen wie van de twee judoka's in de klasse tot 78 kilogram naar Tokio mag. Per land mag er slechts één judoka per gewichtsklasse worden afgevaardigd. In tranen stond Verkerk na afloop van haar mislukte missie de pers te woord. "Ik heb er alles aan gedaan om me te proberen te kwalificeren. Dat het er niet uitkomt zoals ik dat wil, is heel pijnlijk. Ik had een doel voor ogen en dat is niet gelukt." Passief In de kwartfinales kwamen de twee Nederlandse judoka's elkaar al tegen. De strijd ging lang gelijk op, maar Steenhuis koos vaker de aanval waardoor Verkerk straffen voor passiviteit opliep. In de golden score won Steenhuis vervolgens. Verkerk maakte daarna nog wel kans om via de herkansing brons te pakken, maar ze werd gediskwalificeerd na straffen tegen de Oostenrijkse Bernadette Graf.

Verkerk ging er zondag in Lissabon al direct vanuit dat de bond uiteindelijk voor Steenhuis zal kiezen, waar dat bij de vorige Spelen nog andersom was. De wereldkampioene van 2009 gaf al eerder aan dat ze na de Spelen wil stoppen als wedstrijdjudoka. "Of ik naar de WK in juni ga? Dat weet ik nog niet, dat beslis ik als de bond heeft besloten wie er naar de Spelen gaat. Ik ga alleen als ik zeker weet dat ik het vuur er nog voor heb. Ik moet er vol voor willen gaan. Zoals het nu is, verliezen van jezelf, is het pijnlijkste dat er is."

Bekijk hieronder een reportage over de strijd om het ticket, dat we maakten voorafgaand aan de EK: