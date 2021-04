Snelste ronde houdt Hamilton aan leiding WK-stand, elfde GP-zege Verstappen

We beginnen dit blog met een nieuwtje. Miami is vanaf volgend jaar gastheer voor een grand prix uit de Formule 1. De stad in het Amerikaanse Florida heeft zich voor tien jaar verbonden aan de F1.

De race nabij het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, de thuishaven van American footballteam Miami Dolphins, wordt de tweede grand prix in de Formule 1 in de Verenigde Staten naast die van Austin.

De exacte datum zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt, wel maakte Formule 1-directeur Stefano Domenicali duidelijk dat het zal gaan om een plek ergens in het tweede kwartaal van 2022. Er komt een circuit van 5,4 kilometer rond het Hard Rock Stadium, dat ten noorden van Miami ligt.

"Het is altijd interessant om op een circuit te rijden waar we niet eerder zijn geweest", reageerde Max Verstappen op de website van zijn team Red Bull. "Miami is een geweldige stad en ik weet zeker dat ze er een mooi circuit zullen neerleggen. Ik kom graag in de Verenigde Staten. Het geeft je telkens weer het gevoel dat alles mogelijk is. Ja, ik ben enthousiast dat we in Miami gaan rijden."