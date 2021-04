Cavendish sluit succesvolle Ronde van Turkije af met vierde etappezege

En niet zonder succes. Cavendish werd vorige maand ook al derde in de Scheldeprijs en behaalde in Turkije naast vier overwinningen ook twee derde en een vierde plaats.

De rijke carrière van de Britste sprinter leek eind vorig seizoen in mineur te eindigen, maar dankzij een contract bij zijn oude werkgever Deceuninck-QuickStep kon de Brit in het profpeloton blijven.

Mark Cavendish heeft op de slotdag van de Ronde van Turkije zijn vierde etappeoverwinning behaald. Cavendish, 35 jaar inmiddels maar nog niet versleten, bleef de Belg Jasper Philipsen voor in de sprint in Kusadasi, aan de Turkse westkust.

De eindzege van de achtdaagse rittenkoers ging naar de Spanjaard José Manuel Díaz van Delko. Díaz veroverde in de vijfde etappe, de enige bergrit in de ronde, de leiderstrui en verdedigde in laatste etappe met succes zijn voorsprong van één tel op de Australiër Jay Vine van Alpecin-Fenix.

In de 160 kilometer lange rit naar Kusadasi kon Vine Díaz nog passeren als hij bonificatieseconden zou pakken, maar in de dalende lijn naar de finish kwam hij ruim twee kilometer voor de streep ten val.