Grol klopt rivaal Meyer in Lissabon en bereikt finale EK judo

Henk Grol is vrijwel zeker van een ticket naar de Olympische Spelen. Hij bereikte zondagmiddag de finale van de EK judo in Lissabon door met ippon te winnen van de Tsjech Lukas Krapalek in de klasse boven 100 kilogram. Grol is in een felle strijd verwikkeld met Roy Meyer om een plek in de olympische selectie. Meyer bereikte later via de herkansingen de strijd om het brons.

Eerder op de dag troffen de twee rivalen elkaar voor eerst, nooit eerder waren ze in rechtstreeks officieel duel verwikkeld geweest.

Het ging er in Lissabon vanaf het eerste moment stevig aan toe. Meyer startte uitermate explosief en had Grol binnen tien tellen al een voetveeg en een vinger in het oog bezorgd. Er vlogen wat woorden over en weer, waarna Grol Meyer vervolgens binnen een minuut wist te vloeren. Daarna was de animositeit nog niet voorbij. De twee negeerden elkaar en kibbelden bij het weglopen nog wat.