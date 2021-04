Vos wint eerste Amstel Gold Race na zinderend slot: 'Dit is wel heel gaaf'

De Amstel Gold Race werd in 2020 niet verreden vanwege de gevolgen van het coronavirus. Dit jaar was de koers geheel coronaproof, zonder publiek.

Marianne Vos heeft de zevende editie van de Amstel Gold Race op haar naam geschreven. Ze is daarmee de opvolgster van de Poolse Katarzyna Niewiadoma, die in 2019 de traditionele wielerklassieker door de Limburgse heuvels won.

Onder anderen favorietes Lucinda Brand en Annemiek van Vleuten zaten in de achtervolgende groep. Dat gold niet voor Anna van der Breggen. De renster van SD Worx, die deze week ziek was geweest, kwam in het slot van de koers kracht tekort.

De Poolse en de Italiaanse duelleerden daarna om de winst, maar door het gepoker bij de finish van Niewiadoma en Longo Borghini werd de sprintende Vos de lachende derde, waardoor haar zege veel weghad van de manier waarop Mathieu van der Poel in 2019 met een uiterste krachtsinspanning naar de winst reed bij de mannen.

Het scheelde overigens niet veel of Vos had op haar beurt een flinke mispeer begaan. In de sprint stak ze al vroeg haar handen omhoog, waarna nummer twee Demi Vollering nog in de buurt kwam. Na de streep twijfelde Vos, maar de finishfoto bracht een zucht van verlichting. Van Vleuten werd derde.

"Ik heb mooie edities hier meegemaakt, maar om deze koers nu ook te winnen is wel heel gaaf", waren de eerste woorden van Vos na haar triomf.

Vos voelde dat Niewiadoma en Longo Borghini in de finale aan het twijfelen waren. "Zij keken naar elkaar, waardoor wij erachter konden profiteren."

Bijna rollen omgedraaid voor Vollering

Nummer twee Vollering greep afgelopen week naast de winst in de Brabantse Pijl, door te vroeg te juichen, en dit keer waren de rollen bijna omgedraaid. "Het werd nog even spannend. Ik zag Marianne nog even schrikken, dus ik dacht: heb ik 'm nou? Maar dit is heel knap van Marianne."

Bekijk hieronder de reacties van Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en de finale van de koers: