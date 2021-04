VS en China willen samen klimaatcrisis aanpakken ondanks alle onderlinge spanningen

De Verenigde Staten en China hebben in Shanghai afgesproken om samen te werken in de aanpak van de klimaatcrisis. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry voerde in Shanghai twee dagen overleg met zijn Chinese collega Xie Zhenhua over de stappen die gezet moeten worden.

De gezamenlijke inzet van deze twee supermachten, die samen verantwoordelijk zijn voor de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, wordt gezien als cruciaal voor het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Kerry is de eerste afgevaardigde van de regering Biden die China bezoekt. De relatie tussen de landen is gespannen, de Amerikaanse kritiek op de onderdrukking van de Oeigoeren, op de Chinese claims op Taiwan en de Zuid-Chinese Zee en de bemoeienis met Hongkong valt heel slecht in Peking. Maar in Shanghai wekten de twee onderhandelaars de indruk dat de VS en China op het gebied van klimaat de handen ineen kunnen slaan.

Concrete afspraken zijn niet gemaakt. De landen hebben toegezegd zich samen hard te maken voor het behalen van internationale klimaatafspraken en verder te werken aan concrete afspraken over beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook gaan ze extra inzetten op een fonds voor armere landen om hen te helpen bij het vergroenen van hun economie.

'Geen beschuldigende vinger'

Er is in Shanghai vooral veel tijd gestoken in onderhandelingen over het gebruik van steenkool voor energieopwekking en in de industrie. Nergens wordt op dit moment zo veel steenkool verstookt als in China.

"Ik heb niet met de beschuldigende vinger gewezen", zei Kerry na afloop van het overleg. "Wij stookten eerder te veel kolen, andere landen gebruiken te veel steenkool, maar in China wordt het meeste, écht het meeste steenkool gestookt. En daarom moet er iets veranderen."

Vrijdag begint een tweedaagse online-klimaattop, op initiatief van president Biden. Hij heeft veertig wereldleiders uitgenodigd om samen ambitieuzere klimaatdoelen af te spreken en meer hulp te bieden aan het armere deel van de wereld. Biden heeft aangedrongen op deelname van de Chinese president Xi Jinping aan de top, maar het is nog onduidelijk of Xi zelf aanschuift. Peking heeft al wel laten weten dat er geen nieuwe toezeggingen te verwachten vallen. "Voor een groot land met 1,4 miljard mensen zijn klimaatdoelen niet makkelijk te vervullen", liet een onderminister afgelopen week weten.

Er is Biden veel aan gelegen dat de top succesvol verloopt. Een van zijn eerste daden als president was de ondertekening van een decreet waardoor de VS opnieuw toetrad tot het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Bidens voorganger Trump had het land daar eerder uit teruggetrokken. Biden heeft de strijd tegen de wereldwijde opwarming uitgeroepen tot een van de belangrijkste pijlers van zijn presidentschap.