Sprankje hoop voor teruggekeerde Butter na lopen olympische limiet

In 2015 mislukte zijn poging om zich te plaatsen voor de Spelen in Rio jammerlijk. Butter kwam toen slechts acht tellen tekort voor een ticket.

Abdi Nageeye is immers al zeker van deelname na zijn tijd van 2.06.17 in 2019. Khalid Choukoud liep vorige week in het Italiaanse Siena de tweede tijd (2.09.55) en Bart van Nunen staat derde met 2.10.16. Na Butter volgen Björn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar (2.11.30).

Butter, voor zijn missie teruggekeerd van zijn pensioen , is inmiddels de zesde Nederlander die heeft voldaan aan de olympische limiet en staat vierde op die ranglijst. Er mogen drie Nederlanders naar Japan. Een selectiecommissie buigt zich binnenkort over de twee aanwijsplekken.

In zijn laatste poging om nog een keer de Olympische Spelen te halen, heeft Michel Butter zijn visitekaartje afgegeven. De 35-jarige atleet finishte tijdens de marathon op Twente Airport in een tijd van 2.10.30 en dook daarmee een minuut onder de limiet van 2.11.30. Eliud Kipchoge bleek de beste: 2.04.30. Bij de vrouwen bleef Jill Holterman twaalf seconden onder de limiet: 2.28.18.

Naast Butter probeerden ook Mohamed Ali, Roy Hoornweg en Futselaar de limiet te lopen of aan te scherpen, maar zij slaagden daar niet in. Futselaar stapte, net als vorige week, na iets meer dan 30 kilometer uit.

Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge kwam als eerste over de meet in een tijd van 2.04.30. De Keniaan leek even op weg naar de rapste tijd op Nederlandse bodem (2.04.06, gelopen in 2018 in Amsterdam door Lawrence Cherono). Dat tempo moest hij in het slot laten gaan.

De marathon in Enschede verving die van Hamburg, omdat in Duitsland de aangescherpte coronamaatregelen roet in het eten gooiden. Op Twente Airport werd een parcours uitgezet van rondjes van ongeveer vijf kilometer.