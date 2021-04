Achillespees blijft Bertens dwarszitten; afmelding voor toernooi in Stuttgart

Kiki Bertens neemt volgende week niet deel aan het WTA-toernooi in Stuttgart. De 29-jarige Zuid-Hollandse heeft nog te veel last van de achillespees waaraan ze in oktober 2020 werd geopereerd.

Bertens meldde zich zaterdag al af voor haar partij in het enkelspel in de Billie Jean King Cup, omdat ze toch hinder ondervond van de pees na de inspanningen van haar gewonnen wedstrijd op vrijdag in het landentoernooi.

Twee weken geleden trok Bertens zich vanwege haar achillespees ook terug voor het toernooi in Charleston in de Verenigde Staten. Ze richt zich nu op het prestigieuze toernooi in Madrid, dat over over twee weken begint. Bertens won dit toernooi in 2019.

Bertens uitte zaterdag na de winst van Nederland in de Billie Jean King Cup al haar twijfels over haar fitheid: