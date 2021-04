Van Aert wint Amstel Gold Race na bloedstollende millimetersprint tegen Pidcock

De zege van Vos was adembenemend, letterlijk en figuurlijk.

"De hele wedstrijd was adembenemend. Ik was de hele laatste ronde buiten adem", zei Vos in haar eerste reactie na de zware koers.

"In de laatste ronde reden er twee weg op de Cauberg. Zij keken naar elkaar, en daar konden wij een beetje van profiteren", aldus Vos, die na haar sprint net genoeg over had om Demi Vollering voor te blijven. "De Amstel Gold Race heeft natuurlijk naam en faam. Natuurlijk wil je die graag een keer winnen. Dat ik hem nu gewonnen heb, dat is wel heel gaaf."