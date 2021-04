Favorieten maken zich nog niet druk in Amstel Gold Race • Lammertink in kopgroep

De wereldkampioene staat ook aan de start vandaag. Dat is niet vanzelfsprekend, want Anna van der Breggen moest zich woensdag nog verkouden en grieperig terugtrekken voor de Brabantse Pijl. Coronatesten wezen uit dat ze niet besmet was met covid-19, waardoor er nog geen streep ging door de Amstel Gold Race.

Het is dubbel feest voor Van der Breggen vandaag, want ze is ook nog eens jarig. De renster van SD Worx is 31 jaar geworden.

Van der Breggen kwam in 2017 al eens als winnares over de streep in de Limburgse klassieker.