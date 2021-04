Dubbel feest voor Jumbo-Visma in Limburg: Van Aert en Vos winnen Amstel Gold Race

Tom Pidcock won woensdag nog de sprint van Van Aert in Brabantse Pijl. Maar in Berg en Terblijt was de Belg net sneller dan de Brit van Ineos.

Zijn reactie: "Het was close. Ik ging te laat, ik had eerst aan moeten gaan, want ik was sneller. Maar hier leer ik weer van. Ik heb een goede wedstrijd gereden en denk dat ik de sterkste in koers was. Het is wel frustrerend om te verliezen met zo'n kleine marge."

Bekijk het gesprek met Pidcock hieronder: