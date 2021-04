Zuid-Limburg hermetisch afgesloten om publiek weg te houden bij Amstel Gold Race

Wielrenners tijdens de Amstel Gold Race in 2019 - ANP

Een megaoperatie, zo noemt de gemeente Valkenburg wat ze te wachten staat. Voor de Amstel Gold Race komen vandaag niet alleen ruim 300 wielrenners, inclusief entourage, richting Zuid-Limburg. Het spannendste is misschien wel wat er langs de kant gaat gebeuren. Publiek is namelijk niet welkom langs het parcours en bij de finish. Vorig jaar ging de enige wielerklassieker op Nederlandse bodem niet door vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar zag het er rooskleuriger uit, maar het was lang wachten op de toestemming van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Begin maart gaven de betrokken burgemeesters hun fiat. Maar wel op voorwaarde dat publiek geweerd zou worden. Om dat te bereiken is het parcours aangepast. Normaal fietsen de renners een ronde dwars door Zuid-Limburg, dit keer is het een veel kleiner rondje van maar 17 kilometer. De renners rijden het rondje aantal keer; de vrouwen zeven keer en de mannen dertien keer.

Het parcours van de Amstel Gold Race - NOS/Amstel Gold Race

Het publiek weghouden van de renners is een lastige opgave, beseft de organisatie. "Natuurlijk zouden we het liefste kriskras door Zuid-Limburg gaan en ruim 200.000 toeschouwers langs de kant zien. Maar dat kan nu gewoon niet. We zijn al heel blij dat we de race dit jaar kunnen organiseren", zegt organisator Roy Packbier. De organisatie roept wielerliefhebbers al sinds begin maart op om thuis te blijven en de wedstrijd op televisie te volgen. Om te voorkomen dat nieuwsgierig publiek toch komt kijken zijn er drie 'beveiligingsschillen' aangelegd waarin zo'n 500 verkeersregelaars en beveiligers rondlopen. "Het is dus echt niet mogelijk om bij het parcours te komen", zegt Packbier. "Ga de moeite niet doen, het is maar voor een jaartje." Op de plekken langs de route waar normaal veel volk staat, zijn extra maatregelen genomen. "Aan de voet van de Cauberg bijvoorbeeld, op het Grendelplein in Valkenburg, staan speciale hoge, geblindeerde hekken. Normaal komen daar duizenden mensen samen. Nu is alles erop gericht om drukte te vermijden." De gemeente Valkenburg laat weten dat boa's en de politie aanwezig zijn om waar nodig te handhaven. Vanuit de tuin De route van de koers gaat dwars door een aantal dorpen. Maar ook bewoners zijn niet welkom om de renners aan te moedigen. Ze hebben en brief gekregen waarin ze gevraagd is thuis te blijven. "Ze hebben wel speciale polsbandjes gekregen omdat ze hun woning moeten kunnen verlaten, bijvoorbeeld om naar de supermarkt te gaan", zegt Packbier. "Maar we hebben nadrukkelijk gevraagd niet aan het parcours te gaan staan." Toch kan de organisatie niet alles voorkomen. Wie met de voortuin of voordeur aan het parcours grenst, heeft geluk. "Dan kun je natuurlijk gerust kijken." Zo zien de voorbereidingen er voor de race uit:

Drie lagen beveiliging houden publiek weg bij Gold Race: 'Blijf thuis voor de buis' - NOS

De toertocht - die normaal de dag voor de klassieker wordt verreden door 15.000 fietsliefhebbers - gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. De hoop van de organisatie is dat er daardoor een stuk minder wielerfans in Zuid-Limburg zijn dan anders. Toch blijft het tot het begin van de koers spannend in hoeverre alle maatregelen en communicatie vooraf effect hebben. Bij Camping de Cauberg, direct aan het parcours, merken ze dat gasten hun bezoek niet hebben geannuleerd. "Wij zitten vol. Vooral met mensen die hier al jaren komen tijdens de Amstel Gold Race en vaak ook de toertocht rijden", vertelt eigenaresse Jolanda van de Wijdeven. Ze denkt dat haar gasten geluk hebben en ondanks het publieksverbod een glimp van de wedstrijd kunnen opvangen. "Zolang er hier voor de camping geen hoge hekken worden gezet, is er wel wat te zien. En wel vaker dan één keer zelfs, want de renners komen meerdere keren langs. Verder zullen de gasten de wedstrijd moeten volgen op een schermpje of een laptop." De camping organiseert verder zelf niks, zegt Van de Wijdeven. "We hangen bijvoorbeeld geen scherm op, want dan krijg je toch al gauw groepsvorming. En dat willen we juist niet."