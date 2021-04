Huwelijksmarkt Toscane door corona volledig op z'n gat

Vijftigduizend huwelijken worden er elk jaar in het Toscaanse stadje Siena gesloten. Een industrie die goed is voor 160 miljoen euro per jaar. Maar door de coronapandemie gaan er nog maar weinig bruiloften door.

Benedetta Vittori is huwelijksplanner in Toscane. "We hebben veel mogelijkheden voor een bruiloft, in veel verschillende stijlen die we op basis van de behoefte bepalen." Maar op dit moment is het in haar bedrijf crisis. "Helaas kunnen we al een jaar niet werken. Of alleen in beperkte mate, niet op de top van ons kunnen."

Somber jaar

Toscane staat in Europa bekend om z'n mooie trouwdecors. Maar ook in de huwelijksindustrie heeft de crisis toegeslagen. Ook voor aanstaande zomer is er niet veel hoop. Italiaanse huwelijksplanners richten zich noodgedwongen op 2022 en 2023.

"De impact is enorm", zegt Emanuele Fumi Cambi Gado. Zijn adellijke familie leeft vooral van bruiloften op het familielandgoed. Nooit eerder was het zo'n somber jaar. "We hebben alle bruiloften moeten doorschuiven en we hebben slechts een klein aantal bruiloften staan voor juni. We moeten nog even afwachten hoe de situatie er dan uitziet wat betreft de besmettingen."

'Mama mia, wat missen we de toeristen'

Staat Europa weer een zwarte zomer te wachten? Italianen leven tussen hoop en vrees. De stille straten van Siena doen denken aan het Italië van de jaren 60. Vóór corona telde Toscane 48 miljoen hotelovernachtingen, vorig jaar was het minder dan de helft.

De zaken van ijsverkoper Luciano Raffaelli, van La Gelateria di Siena, gaan ook bar slecht. "Mama mia, wat missen we de toeristen. Er is hier al twee jaar geen toerist te bekennen."