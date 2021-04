Petitie tegen 538-feest 80.000 keer getekend • Frankrijk schort vluchten naar Brazilië op

In het Catshuis overlegt een deel van het kabinet vanmiddag met experts van onder meer het RIVM over het coronabeleid.

Het kabinet wil de maatschappij de komende maanden in vijf stappen uit de harde lockdown halen, mits de cijfers de goede kant op gaan. Op 28 april zou in dat geval een eerste stap mogelijk zijn. Naast de terrassen gaat het ook om de afschaffing van de avondklok, thuisbezoek naar twee personen per dag en winkels die meer verkoopmogelijkheden zouden krijgen. Ook zouden vanaf 26 april de hogescholen en universiteiten heropenen voor in ieder geval één dag per week fysiek onderwijs.

Maar de afgelopen dagen toonde premier Rutte zich er somber over of alles nog deze maand lukt. Mogelijk kunnen de maatregelen pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden, zei hij vrijdag. Eerst moet de piek van het aantal nieuwe coronabesmettingen bereikt zijn, en dat lijkt nu nog niet het geval.