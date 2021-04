Nog twee vakantiegangers Rhodos in quarantaine • Israël heft mondkapjesplicht op straat op

Van de vier deelnemers aan de Rhodosreis die vrijdag niet duidelijk negatief testten, hebben er drie na de nieuwe PCR-test van gisteren wel een negatieve uitslag gekregen. Bij de vierde zat de uitslag nog in het grensgebied. Deze persoon wordt vandaag opnieuw getest en blijft net als zijn of haar kamergenoot in quarantaine. Ze zitten in aparte kamers in het hotel. De overige drie en hun kamergenoten mogen weer naar buiten.

Sunweb laat weten dat de vakantiegangers zich nog steeds goed vermaken. "Het weer is goed, het is zo'n 24, 25 graden en de mensen liggen lekker aan het zwembad met een boek, hun laptop of een tijdschrift." Ook de sfeer is goed en de mensen houden zich goed aan de afspraken. "Ze wijzen elkaar erop als iemand een keer zijn mondkapje vergeet. Het is duidelijk dat de mensen weten waarvoor ze hebben getekend."

De reis naar Rhodos is een initiatief van het kabinet en de reisbranche. Morgenmiddag komen de vakantiegangers weer aan op Schiphol.