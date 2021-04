Helft Amerikanen eenmaal geprikt • VK meldt nog maar tien coronadoden

In Israël is na ruim een jaar de mondkapjesplicht op straat opgeheven. Vanochtend waren al veel mensen zonder mondkapje op straat te zien. In publieke binnenruimtes blijft een kapje nog wel verplicht. Deskundigen verwachten dat dat over een maand wordt afgeschaft, gebaseerd op de afnemende besmettingscijfers.

Ook zijn veel scholen weer volledig open. Leerlingen zitten in volle klassen in plaats van in kleine groepjes, wel met mondkapjes op.

Israël heeft de afgelopen vier maanden al een groot deel van de bevolking ingeënt tegen het coronavirus. Het aantal ernstig zieke coronapatiënten in het ziekenhuis is gedaald van 1200 in januari tot zo'n 200 nu.

Meer dan 5,3 miljoen van de 9 miljoen inwoners hebben al ten minste één prik gekregen met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Nog ongeveer een miljoen mensen van boven de 16 zijn nog niet gevaccineerd. Er is nog geen groepsimmuniteit bereikt.