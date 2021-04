'VK stuurt oorlogsschepen naar Zwarte Zee'

Het Verenigd Koninkrijk is van plan oorlogsschepen naar de Zwarte Zee te sturen te midden van de oplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland. Dat meldt de Sunday Times op basis van bronnen bij de Britse marine.

Volgens de krant zal een torpedobootjager bewapend met luchtafweerraketten vanuit de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee gaan, samen met een anti-onderzeeër-fregat. F-35B gevechtsvliegtuigen en helikopters op het vliegdekschip HMS Queen Elizabeth staan klaar om de twee schepen in de Zwarte Zee te ondersteunen als dat nodig is.

De spanningen tussen Moskou en Kiev zijn de afgelopen tijd opgelopen. Rusland heeft zijn militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne versterkt en bij schermutselingen tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger in Oost-Oekraïne zijn dit jaar al zeker 26 doden gevallen.

Solidariteit

Met de uitzending van de marineschepen wil Londen solidariteit tonen met Oekraïne en de NAVO-bondgenoten, schrijft de Sunday Times. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Defensie zei tegen de krant dat de Britse regering nauw samenwerkt met Kiev en Rusland blijft oproepen om zijn troepen terug te trekken.

"Het VK en onze internationale bondgenoten zijn vastberaden in onze steun aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne", aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Eerder was er ook sprake van twee Amerikaanse oorlogsschepen die via de Bosporus naar de Zwarte Zee zouden varen, maar president Biden zou daar vanaf hebben gezien om escalatie te voorkomen. Rusland heeft zijn militaire aanwezigheid in de Zwarte Zee dit weekend uitgebreid met twee oorlogsschepen en 15 kleinere vaartuigen.