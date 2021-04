Russische geheime dienst zegt aanslag op Loekasjenko te hebben verijdeld

De Russische geheime dienst FSB zegt een aanslag op de Wit-Russische president Loekasjenko te hebben verhinderd. Samen met Wit-Russische beambten zijn in Moskou twee mannen aangehouden, maakte de dienst bekend. Een van hen heeft ook de Amerikaanse nationaliteit.

In een video zegt het hoofd van de Wit-Russische geheime dienst dat er een gewapende opstand werd voorbereid met als doel het bewind in Minsk omver te werpen. De president, zijn familie en hoge functionarissen hadden moeten worden vermoord. Daarnaast zouden er plannen zijn om belangrijke gebouwen in de voormalige Sovjetrepubliek te bezetten.

Staatsgreep

Loekasjenko heeft de oppositie er herhaaldelijk van beschuldigd een staatsgreep te plannen. Tijdens de massale protesten tegen hem zei hij dat een revolutie zoals in buurland Oekraïne was voorkomen.

Na de presidentsverkiezingen van 9 augustus vorig jaar, waarbij Loekasjenko zichzelf tot winnaar uitriep met 80 procent van de stemmen, riepen hebben honderdduizenden mensen op tot het aftreden van de president, die sinds 1994 aan de macht is. Volgens de oppositie was de verkiezingsuitslag het resultaat van grootscheepse fraude. Ook de EU erkent Loekasjenko niet als president en heeft sancties opgelegd aan het regime, dat steun krijgt van Moskou.