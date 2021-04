Arts: 'Navalny kan in enkele dagen overlijden'

Een Russische arts die medische gegevens heeft gekregen van Aleksej Navalny zegt dat de Russische oppositieleider binnen enkele dagen kan overlijden als hij geen medische hulp krijgt. Navalny zit gevangen in een strafkamp en is sinds 18 dagen in hongerstaking.

Navalny's bloed bevat te veel kalium wat een hartstilstand kan veroorzaken, schijft de arts die testresultaten heeft ontvangen van de familie van de 44-jarige oppositieleider. Ook de nierfunctie van Navalny lijkt slecht te zijn. Volgens zijn vrouw is hij sinds het begin van de hongerstaking 9 kilo afgevallen. "Hij kan ieder moment overlijden", schrijft de arts op in een post op Facebook.

'Onmiddellijke actie nodig'

Vier artsen, onder wie Navalny's lijfarts Anastasia Vasiljeva, hebben gevraagd hem te kunnen bezoeken, maar de autoriteiten staan dat tot nu toe niet toe. Navalny begon zijn hongerstaking omdat hij behandeling wilde door een onafhankelijk arts voor zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn benen.

Vasiljeva reisde dinsdag naar het strafkamp om hem te bezoeken maar werd bij de ingang gearresteerd. Op twitter deelde ze zaterdag de testresultaten van Navalny en stelde ze dat "onmiddellijke actie nodig is".

De belangrijkste criticus van president Poetin werd op 17 januari gearresteerd toen hij in Rusland terugkwam vanuit Duitsland, waar hij was behandeld voor vergiftiging. Duitse, Franse en Zweedse laboratoria concludeerden dat hij met het in Rusland ontwikkelde zenuwgas Novitsjok was vergiftigd. Volgens Navalny en onderzoekscollectief Bellingcat zat Moskou achter de vergiftiging. Russische autoriteiten ontkennen dat.

De Amerikaanse president Biden noemde de situatie van Navalny zaterdag "totaal oneerlijk". Zeventig bekende schrijvers en kunstenaars riepen de Russische president Poetin vandaag op om Navalny adequate medische bijstand te verlenen.