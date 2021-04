Vrouw meerdere keren overreden door automobilist in Amsterdam-Noord

In Amsterdam-Noord is een jonge vrouw herhaaldelijk overreden door een automobilist. De politie meldt dat het slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht.

Het incident gebeurde rond 20.30 uur aan de Ranonkelkade. Regionale omroep NH Nieuws schrijft dat het gaat om een uit de hand gelopen ruzie tussen een taxichauffeur en de vrouw. De bestuurder is aangehouden voor poging tot doodslag. Ook een bijrijder is meegenomen naar het politiebureau.

Vier omstanders probeerden de chauffeur tegen te houden. De politie schrijft op Twitter dat de auto hierbij werd vernield. De vier omstanders zijn opgepakt op verdenking van openlijke geweldpleging.