Frenkie de Jong wijst Barcelona de weg naar bekerwinst

Barça denderde in de tweede helft uit de startblokken. Na een voorzet van Sergiño Dest ging een inzet van Antoine Griezmann in twee instanties naast en een een schot van Pedri ging via Athletic-doelman Unai Simón naast.

In het Estadio La Cartuja in Sevilla domineerde Barcelona de eerste helft zonder veel kansen te creëren. Daarvoor was het tempo van de Catalanen te laag. Frenkie de Jong had op aangeven van Messi de beste kans. Hij schoot in de 5de minuut met binnenkant voet op de paal.

Uit een voorzet van De Jong van rechts zorgde Griezmann in de 60ste minuut voor de bevrijdende openingsgoal. Het Baskische verzet was daarna gebroken. De Jong kopte op aangeven van Alba de 2-0 binnen en vierde zijn doelpunt met een hartje voor zijn jarige vriendin Mikky Kiemeney.

Eerste prijs

Vijf minuten later was het weer raak. Na een flitsende combinatie met De Jong speelde Messi zich vrij en schoot de Argentijn het derde Barça-doelpunt achter Unai Simón. Op aangeven van Alba maakte Messi er ook nog 4-0 van. Het was de vierde goal in een tijdsbestek van dertien minuten. Vijf minuten later werd een treffer van Griezmann afgekeurd vanwege buitenspel.

Voor Barcelona was het de eerste prijs sinds 2019, voor Koeman was het zijn eerste prijs als coach van de club en voor Frenkie de Jong was het ook zijn eerste prijs als speler van de Catalanen. Wat dat betreft is Messi nog ver weg voor De Jong. De Argentijn pakte zijn 35ste prijs met Barcelona.

Voor Athletic waren de druiven zuur. De Basken verloren twee weken geleden ook al de uitgestelde bekerfinale van vorig seizoen.