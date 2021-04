Frenkie de Jong wijst Barça de weg naar bekerwinst

Na het prijsloze voorgaande seizoen heeft FC Barcelona de eerste trofee van dit seizoen binnen. De ploeg van coach Ronald Koeman won de finale van de Copa del Rey met 4-0 van Athletic Club. Frenkie de Jong had met één goal en twee assists een belangrijk aandeel. Lionel Messi scoorde twee keer.

In het Estadio La Cartuja in Sevilla domineerde Barcelona de eerste helft zonder veel kansen te creëren. Daarvoor was het tempo van de Catalanen te laag. Frenkie de Jong had op aangeven van Messi de beste kans. Hij schoot in de 5de minuut met binnenkant voet op de paal.

Griezmann zorgt voor bevrijding

Barça denderde in de tweede helft uit de startblokken. Na een voorzet van Sergiño Dest ging een inzet van Antoine Griezmann in twee instanties naast en een een schot van Pedri ging via Athletic-doelman Unai Simón naast.