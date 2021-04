Go Ahead Eagles verslaat Almere City, Cambuur nu echt gepromoveerd

Go Ahead Eagles heeft de strijd om de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie nog spannender gemaakt. De ploeg won in de eigen Adelaarshorst met 3-0 van nummer drie Almere City, mengt zich daardoor toch weer in de race voor directe promotie en zorgde er bovendien voor dat de promotie van Cambuur definitief is.

Almere City had bij een overwinning op gelijke hoogte kunnen komen met De Graafschap op die felbegeerde tweede plaats, maar kende een echte offday in Deventer. Daar maakte Go Ahead Eagles gretig gebruik van.

Martijn Berden tekende voor de fraaie 1-0. Na rust zorgde Sam Beukema (volgend seizoen AZ) vanaf de strafschopstip voor 2-0. En drie minuten voor tijd maakte Sam Hendriks van dichtbij ook nog 3-0.

Evenaring record: 23 keer 'de nul'

Doelman Jay Gorter hield voor de 23ste keer dit seizoen zijn doel schoon en dat is een evenaring van een vijftig jaar oud record van de legendarische GVAV-doelman Tonny van Leeuwen.