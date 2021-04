Bijna 20 jaar in Afghanistan: wat kreeg Nederland (niet) voor elkaar?

Wat begon met het beschikbaar stellen van onder meer fregatten en F-16's in 2002 werd een bijna twintig jaar durende Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan. Nu alle buitenlandse troepen het land voor 11 september 2021 zullen verlaten, blijft de vraag wat de Nederlandse bijdrage heeft opgeleverd.

Demissionair minister Bijleveld van Defensie is er duidelijk over: de missie is geslaagd. "Natuurlijk is nu niet alles geregeld, maar het land is geen uitvalsbasis meer voor terroristen die aanslagen plegen in onze hoofdsteden", zei ze donderdag in het NOS Radio 1 Journaal.

'Druppel op gloeiende plaat'

De Nederlandse militairen denken daar niet allemaal hetzelfde over. Velen zijn trots op hun bijdrage, maar een deel van hen zet vraagtekens bij de resultaten van de gevechtsmissie in Uruzgan en de politietrainingsmissie in Kunduz.

Luitenant-kolonel Gwenda Nielen diende twee keer in Afghanistan en deed aan beide missies mee. "In Uruzgan had ik het idee dat we iets goeds deden en dat ikzelf een bijdrage heb kunnen leveren. Maar die trainingsmissie in Kunduz, daarbij heb ik wel het gevoel dat het een druppel op de gloeiende plaat was. En ik denk dat veel militairen het daarmee eens zijn."