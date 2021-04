Tsjechië zet 18 Russische diplomaten uit om explosie in munitiedepot

Tsjechië wil achttien Russische diplomaten het land uitzetten. De regering in Praag acht bewezen dat Russische inlichtingenofficieren betrokken waren bij een explosie in een munitiedepot in 2014.

Premier Andrej Babis zei dat de maatregel is gebaseerd op "ondubbelzinnig bewijs" geleverd door de Tsjechische inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Er is bewijs van de betrokkenheid van Russische militaire agenten. Bij de explosie destijds kwamen twee mensen om. In een depot in de oostelijke stad Vrbetice lag vijftig ton munitie opgeslagen.

Volgens de Tsjechische autoriteiten werken de achttien diplomaten voor de geheime dienst van Rusland. De premier en minister van Buitenlandse Zaken Jan Hamácek dragen de Russen op om binnen 48 uur het land uit te zijn.

"De Tsjechische Republiek is een soevereine staat en moet adequaat reageren op die ongekende bevindingen", aldus Babis. Hamacek zei dat de zaak de Tsjechisch-Russische betrekkingen aanzienlijk zal schaden.

"We bevinden ons in een vergelijkbare situatie als Groot-Brittannië bij de poging tot vergiftiging in Salisbury in 2018", zei hij. Groot-Brittannië stuurde destijds tientallen Russische diplomaten weg nadat Russische agenten een zenuwgas uit het Sovjettijdperk hadden gebruikt om de voormalige Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter te vergiftigen die in de Engelse stad Salisbury woonden.