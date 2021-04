Opnieuw op scherp staande granaat in Twente gevonden

In Twente is voor de tweede dag op rij een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een 15-jarige jongen vond het explosief toen hij aan het magneetvissen was in Enschede. RTV Oost schrijft dat de granaat op scherp stond toen de jongen hem vond.

De jongen belde meteen de politie na zijn vondst. "Deze jongen heeft uitstekend gehandeld", zegt politiechef Harrie Sikkenga tegen de omroep.

Gisteren werd in een natuurgebied vlak bij het Twentse dorp De Lutte een op scherp staande granaat gevonden. Net als deze uit Enschede was het een granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd op een veilige plek bij Enschede tot ontploffen gebracht.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laat de 'nieuwe' granaat vanavond nog op dezelfde plek ontploffen. "Dit is echt puur toeval", aldus Sikkenga.