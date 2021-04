Ziyech schiet Chelsea ten koste van Manchester City naar FA Cup-finale

Het heeft even geduurd. Maar na vandaag kun je stellen dat Hakim Ziyech zijn waarde heeft bewezen voor Chelsea. In de halve finale van de FA Cup op Wembley schoot Ziyech zijn ploeg hoogstpersoonlijk voorbij Manchester City: 1-0.

Zo plaatste Chelsea zich voor het tweede jaar op rij voor de finale van de FA Cup. Vorig jaar was Arsenal met 2-1 te sterk.

Opmars Chelsea, haperende motor City

Beide ploegen bereikten afgelopen week de laatste vier van de Champions League. Voor Chelsea was dat een knappe prestatie, nadat de ploeg alle zelfvertrouwen kwijt leek onder trainer Frank Lampard. Het clubicoon werd ontslagen en onder zijn opvolger Thomas Tuchel werd de opmars ingezet.

Bij Manchester City begint de machine de laatste weken opeens wat te haperen. De ploeg van trainer Pep Guardiola is zo goed als zeker van de landstitel, maar verloor het laatste competiteduel van Leeds United. En ook in het tweeluik tegen Borussia Dortmund werd weliswaar twee keer gewonnen, maar overtuigend was het niet.

Op Wembley was Chelsea voor rust al de betere ploeg, zonder tot grote kansen te komen. Na rust kwamen die er wel en met name voor Ziyech. Tien minuten na rust stond hij aan het einde van een snelle uitbraak. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje van Timo Werner en schoof de bal simpel in het doel.